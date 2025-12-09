Перед Маурісіо Сулейманом постав складний вибір серед яких він поставив вище Флойда Мейвезера, Хуліо Чавеса-старшого та Майка Тайсона, аніж Теренса Кроуфорда, Сауль Альвареса та Тайсона Ф'юрі. Президент WBC також обрав поміж Ленноксом Льюїсом та Олександром Усиком, інформує 24 Канал із посиланням на ALL THE SMOKE Boxing.

Хто кращий за Усика на думку Сулеймана?

Очільник боксерської ради назвав Льюїса кращим за Усика.

Відзначимо, що після першої перемоги над Ф'юрі український боксер став першим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті після якраз Леннокса.

Як у WBC відреагували на можливий бій Усик – Вайлдер?

Усик несподівано для усіх заговорив про бажання провести бій проти Деонтея Вайлдера у 2026 році. Президент WBC підтримує такий можливий двобій. У коментарі iFL TV Сулейман запевнив, що не бачить нічого поганого у такому поєдинку Усик – Вайлдер.

Маурісіо запевнив, що "Бронзовий бомбардувальник" не буде легким суперником для українського чемпіона.

"Мені подобається Деонтей. Він заслуговує ще одного шансу. Він завжди був з WBC, а Усик – чудовий боєць, але ніколи не можна недооцінювати цей удар", – сказав Сулейман.

Цікаво, що Усик попросив добровільний захист титулу WBC у бою проти Вайлдера.

Що відомо про ймовірну битву Усик – Вайлдер?