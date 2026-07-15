У цьому матеріалі 24 Канал розповідає, як склалась доля учасників тієї легендарної збірної. А також чому майже всі її члени нині живуть за кордоном.

Як склалось життя найзірковішого боксера збірної?

Найзірковішим членом збірної України 2012 року є безперечно Олександр Усик. Про його кар'єру не треба багато розписувати. Після тріумфу в Лондоні він перейшов у професіонали, став абсолютним чемпіоном світу у важкій і надважкій вазі.



Олександр Усик проти Тайсона Ф'юрі / Getty Images

Особистою трагедією для Усика стало те, що фактично одразу після Олімпіади він втратив батька. Однак на відміну від багатьох інших членів тієї легендарної збірної він і зараз під час війни живе в Україні. Ба навіть зіграв за професійний футбольний клуб "Полісся", де нині є ще й віцепрезидентом.

Де зараз перебуває Василь Ломаченко?

Василь Ломаченко, як й Олександр Усик, після лондонської Олімпіади перейшов у професіонали. Він став чемпіоном світу в трьох вагових категоріях, але влітку 2025 року офіційну завершив боксерську кар'єру через проблеми зі спиною.



Ломаченко проти Хейні / Getty Images

Ломаченко, як й Усик, залишався весь час в Україні. На початку повномасштабного вторгнення навіть проходив службу в ТрО. Утім боксер є скандальновідомим через свої неоднозначні заяви, зокрема, про московський патріархат, через що навіть внесений у базу "Миротворець".

Якою видалась кар'єра Дениса Берінчика?

Після Олімпіади 2012 року Денису Берінчику вдалось побудувати яскраву кар'єру. Він навіть здобув титул чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі у 2024 році. Утім після втрати поясу та через травму плеча вирішив тимчасово зайнятись медіафутболом.



Денис Берінчик / Getty Images

Офіційно зазначається, що Денис Берінчик проживає в Україні. Утім він дуже часто відвідує США. Саме там він проводить свої тренувальні табори перед боями та власне титульні поєдинки. ЗМІ часто пишуть про те, що він може виїхати до Північної Америки на постійній основі.

Куди після Олімпіади в Лондоні переїхав Тарас Шелестюк?

А ось Тарас Шелестюк фактично одразу після Олімпіади в Лондоні переїхав до США, а саме до Лос-Анджелеса. Там він перейшов у професіонали та здобув визнання. Загалом провів 20 поєдинків, із яких виграв 19, зокрема 11 нокаутом.



Тарас Шелестюк / Getty Images

Попри те, що Шелестюк проживає за кордоном, він має чітку та стійку українську позицію. Спортсмен активно підтримує Україну, висвітлює всі жахливі події, що відбуваються на території України та допомагає своїм співвітчизникам.

Як склалось життя Євгена Хитрова?

Євген Хитров у Лондоні виступив не так яскраво, як усі вищезазначені боксери. Утім за рік після змагань він також перейшов у професіонали та переїхав у США. Там він уклав контракт із американськими промоутерами, а на рингу виступав із яскравим прізвиськом "український лев".



Євген Хитров / Getty Images

Він завершив кар'єру у 2019 році та повернувся до Кривого Рогу. Тут він став очільником місцевої федерації боксу та працював тренером. Утім у 2025 році колишнього боксера затримали за підозрою в систематичних крадіжках у місцевих фермерів, але він відшкодував усі збитки, тож не був ув'язнений.