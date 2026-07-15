В этом материале "24 Канал" рассказывает , как сложилась судьба участников той легендарной сборной. А также о том, почему почти все ее члены сейчас живут за границей.

Как сложилась жизнь самого звездного боксера сборной?

Самым звездным членом сборной Украины 2012 года, безусловно, является Александр Усик. О его карьере не нужно много рассказывать. После триумфа в Лондоне он перешел в профессионалы, стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом и супертяжелом весе.



Александр Усик против Тайсона Фьюри / Getty Images

Личной трагедией для Усика стало то, что фактически сразу после Олимпиады он потерял отца. Однако, в отличие от многих других членов той легендарной сборной, он и сейчас, во время войны, живет в Украине. Более того, он даже играл за профессиональный футбольный клуб "Полесье", где сейчас является еще и вице-президентом.

Где сейчас находится Василий Ломаченко?

Василий Ломаченко, как и Александр Усик, после лондонской Олимпиады перешел в профессионалы. Он стал чемпионом мира в трех весовых категориях, но летом 2025 года официально завершил боксерскую карьеру из-за проблем со спиной.



Ломаченко против Хейни / Getty Images

Ломаченко, как и Усик, все время оставался в Украине. В начале полномасштабного вторжения даже проходил службу в ТрО. Впрочем, боксер скандально известен своими неоднозначными заявлениями, в частности, о Московском патриархате, из-за чего даже внесен в базу "Миротворец".

Какой оказалась карьера Дениса Беринчика?

После Олимпиады 2012 года Денису Беринчику удалось построить яркую карьеру. Он даже завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе в 2024 году. Впрочем, после потери пояса и из-за травмы плеча он решил временно заняться медиафутболом.



Денис Беринчик / Getty Images

Официально указано, что Денис Беринчик проживает в Украине. Впрочем, он очень часто бывает в США. Именно там он проводит свои тренировочные сборы перед боями и сами титульные поединки. СМИ часто пишут о том, что он может переехать в Северную Америку на постоянной основе.

Куда после Олимпиады в Лондоне переехал Тарас Шелестюк?

А вот Тарас Шелестюк фактически сразу после Олимпиады в Лондоне переехал в США, а именно в Лос-Анджелес. Там он перешел в профессионалы и завоевал признание. Всего он провел 20 боев, из которых выиграл 19, в том числе 11 нокаутом.



Тарас Шелестюк / Getty Images

Несмотря на то, что Шелестюк проживает за границей, он занимает четкую и твердую украинскую позицию. Спортсмен активно поддерживает Украину, освещает все ужасные события, происходящие на территории Украины, и помогает своим соотечественникам.

Как сложилась жизнь Евгения Хитрова?

Евгений Хитров в Лондоне выступил не так ярко, как все вышеупомянутые боксеры. Впрочем, через год после соревнований он также перешел в профессионалы и переехал в США. Там он заключил контракт с американскими промоутерами, а на ринге выступал под ярким прозвищем "украинский лев".



Евгений Хитров / Getty Images

Он завершил карьеру в 2019 году и вернулся в Кривой Рог. Здесь он возглавил местную федерацию бокса и работал тренером. Однако в 2025 году бывшего боксера задержали по подозрению в систематических кражах у местных фермеров, но он возместил все убытки, поэтому не был заключен в тюрьму.