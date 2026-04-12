Легенда боксу висловив бажання вийти в ринг проти українця
- Леннокс Льюїс заявив, що хотів би битися з Олександром Усиком і вважає його найвеличнішим чемпіоном сучасності.
- Льюїс, триразовий чемпіон світу, завершив кар'єру в 2003 році, але продовжує працювати експертом та коментатором з боксу.
Легендарний британський боксер Леннокс Льюїс висловився щодо ймовірного бою з представником України. Він підкреслив, що з радістю погодився б на такий поєдинок.
Британський боксер в інтерв'ю DAZN заявив, що хотів би виступати в сучасну епоху, щоб мати шанс вийти в ринг проти Олександра Усика. Льюїс зазначив, що такий бій приніс би йому велике задоволення.
Що сказав Люїс про Усика?
Він висловив повагу до досягнень українця, який наразі володіє титулами WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі та вважається одним із найсильніших боксерів сучасності.
Знаєте, я б хотів битися у цьому поколінні. Я б задоволенням побився з Усиком. Олександр – найвеличніший чемпіон теперішньої епохи, а я найвеличніший чемпіон своєї епохи,
– сказав Льюїс.
Що відомо про Леннокса Льюїса?
- На аматорському рівні Леннокс Льюїс здобув золото Олімпіади-1988 у Сеулі, перемігши у фіналі Ріддіка Боу, після чого у 1989 року перейшов у професіонали.
У профі-боксі він став триразовим чемпіоном світу в надважкій вазі (WBC, WBA, IBF) та абсолютним чемпіоном. Провів 44 бої: 41 перемога (32 нокаути), 2 поразки і 1 нічия.
Бився з Майком Тайсоном, Евандером Голіфілдом і Віталієм Кличком. Завершив кар'єру 2003 року перемогою над Кличком.
Після завершення виступів, за даними Seconds Out, Льюїс працює експертом і коментатором з боксу, іноді аналізує сучасні поєдинки та залишається впливовою постаттю у світі цього виду спорту.