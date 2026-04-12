Легенда боксу висловив бажання вийти в ринг проти українця

Легендарний британський боксер Леннокс Льюїс висловився щодо ймовірного бою з представником України. Він підкреслив, що з радістю погодився б на такий поєдинок.

Британський боксер в інтерв'ю DAZN заявив, що хотів би виступати в сучасну епоху, щоб мати шанс вийти в ринг проти Олександра Усика. Льюїс зазначив, що такий бій приніс би йому велике задоволення.

Що сказав Люїс про Усика?

Він висловив повагу до досягнень українця, який наразі володіє титулами WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі та вважається одним із найсильніших боксерів сучасності.

Знаєте, я б хотів битися у цьому поколінні. Я б задоволенням побився з Усиком. Олександр – найвеличніший чемпіон теперішньої епохи, а я найвеличніший чемпіон своєї епохи,

– сказав Льюїс.

Що відомо про Леннокса Льюїса?