Легенда боксу назвав бійця, якому не варто битися з Усиком
- Леннокс Льюїс назвав боксера, якому не битися з Олександром Усиком, і радить чекати, коли Усик завершить кар'єру.
- У команді Усика також вважають, що йому потрібно провести ще декілька боїв перед можливістю зустрітися з абсолютним чемпіоном світу.
Наразі невідомо, з ким буде битися Олександр Усик. Головним претендентом є Фабіо Вордлі, але українського боксера також пов'язують з Мозесом Ітаумою.
Леннокс Льюїс назав боксера, якому не варто битися з Усиком. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News Online.
Читайте також Ф'юрі оцінив шанси Вордлі у бою з Усиком: ексчемпіон світу назвав головну якість британця
Кому не треба битися з Усиком?
Легенда боксу заявив, що Мозесу Ітаумі зарано битися проти Олександра Усика. Йому треба почекати, коли абсолютний чемпіон світу завершить кар'єру.
Леннокс Льїюс наголосив, що час Усика мине і тоді вже можна діяти. Однак зараз британцю не треба поспішати та у цьому немає сенсу, оскільки треба поступово будувати кар'єру.
Ти перебуваєш на етапі навчання – здобуваєш досвід, набираєшся знань. У цьому спорті не можна квапитися. Якщо зробиш крок завчасно – це може зіпсувати твою кар’єру. Потрібно чекати слушного моменту, виступати тоді, коли ти справді готовий,
– сказав Льюїс.
За інофрмацією FTTV Boxing у команді Усика вважають, що Мозесу Ітаумі зарано битися проти українського боксера. Британцю треба провести ще декілька боїв, аби зустрітися з абсолютним чемпіоном світу.
Що відомо про Усика та Ітауму?
Олександр Усик говорив, що планує битися до 41 року. Тому за три роки все-таки може відбутися його бій проти Мозеса Ітауми.
Наступним суперником Усика скоріш за все буде Фабіо Вордлі, який претендує на титул WBO. Ймовірно бій відбудеться у березні 2026 року.
Раніше повідомляли про те, що Ітаума може побитися з Фабіо Вордлі. Бій відбудеться, якщо Усик не готовий буде зустрітися з Вордлі.