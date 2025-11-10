Легенда боксу назвав бійця, якому не варто битися з Усиком

Наразі невідомо, з ким буде битися Олександр Усик. Головним претендентом є Фабіо Вордлі, але українського боксера також пов'язують з Мозесом Ітаумою.

Леннокс Льюїс назав боксера, якому не варто битися з Усиком. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News Online.

Читайте також Ф'юрі оцінив шанси Вордлі у бою з Усиком: ексчемпіон світу назвав головну якість британця

Кому не треба битися з Усиком?

Легенда боксу заявив, що Мозесу Ітаумі зарано битися проти Олександра Усика. Йому треба почекати, коли абсолютний чемпіон світу завершить кар'єру.

Леннокс Льїюс наголосив, що час Усика мине і тоді вже можна діяти. Однак зараз британцю не треба поспішати та у цьому немає сенсу, оскільки треба поступово будувати кар'єру.

Ти перебуваєш на етапі навчання – здобуваєш досвід, набираєшся знань. У цьому спорті не можна квапитися. Якщо зробиш крок завчасно – це може зіпсувати твою кар’єру. Потрібно чекати слушного моменту, виступати тоді, коли ти справді готовий,

– сказав Льюїс.

За інофрмацією FTTV Boxing у команді Усика вважають, що Мозесу Ітаумі зарано битися проти українського боксера. Британцю треба провести ще декілька боїв, аби зустрітися з абсолютним чемпіоном світу.

Що відомо про Усика та Ітауму?