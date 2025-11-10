Укр Рус
Легенда бокса назвал бойца, которому не стоит драться с Усиком
10 ноября, 09:27
2

Легенда бокса назвал бойца, которому не стоит драться с Усиком

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Леннокс Льюис назвал боксера, которому не драться с Александром Усиком, и советует ждать, когда Усик завершит карьеру.
  • В команде Усика также считают, что ему нужно провести еще несколько боев перед возможностью встретиться с абсолютным чемпионом мира.

Пока неизвестно, с кем будет драться Александр Усик. Главным претендентом является Фабио Уордли, но украинского боксера также связывают с Мозесом Итаумой.

Леннокс Льюис назвал боксера, которому не стоит драться с Усиком. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News Online.

Кому не надо драться с Усиком?

Легенда бокса заявил, что Мозесу Итауми рано драться против Александра Усика. Ему надо подождать, когда абсолютный чемпион мира завершит карьеру.

Леннокс Льиюс отметил, что время Усика пройдет и тогда уже можно действовать. Однако сейчас британцу не надо спешить и в этом нет смысла, поскольку надо постепенно строить карьеру.

Ты находишься на этапе обучения – получаешь опыт, набираешься знаний. В этом спорте нельзя торопиться. Если сделаешь шаг раньше времени – это может испортить твою карьеру. Нужно ждать подходящего момента, выступать тогда, когда ты действительно готов,
– сказал Льюис.

По инофрмации FTTV Boxing в команде Усика считают, что Мозесу Итауми рано драться против украинского боксера. Британцу надо провести еще несколько боев, чтобы встретиться с абсолютным чемпионом мира.

Что известно об Усике и Итауме?

  • Александр Усик говорил, что планирует драться до 41 года. Поэтому через три года все-таки может состояться его бой против Мозеса Итаумы.

  • Следующим соперником Усика скорее всего будет Фабио Уордли, который претендует на титул WBO. Вероятно бой состоится в марте 2026 года.

  • Ранее сообщалось о том, что Итаума может подраться с Фабио Уордли. Бой состоится, если Усик не готов будет встретиться с Уордли.