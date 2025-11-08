Тайсон Фьюри не остался в стороне и высказался о бое Усик – Уордли. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Boxing News Online.
Сможет ли Уордли победить Усика?
"Цыганский король" поделился мыслями относительно боя между Александром Усиком и Фабио Уордли. В частности, Фьюри высказался о том, сможет ли британский боксер одолеть украинского чемпиона.
Кроме того, Тайсон назвал сильные стороны Уордли. Экс-чемпион мира заявил, что Фабио большой и опасный ударник, и может нокаутировать любого.
Если он попадет, может нокаутировать любого, учитывая и Усика. Он сильный и сохраняет мощность до конца боя,
– сказал Фьюри.
Ранее Агит Кабаел в интервью BoxNation заговорил о возможном бое против Александра Усика. Немецкий боксер заявил, что их бой легко соберет стадион и он готов драться, если украинец согласится.
Что известно о бое Усик – Уордли?
Фабио Уордли является главным претендентом на бой с Александром Усиком. Поскольку британец является временным чемпионом мира по версии WBO.
Александр Усик может отказаться от боя, но тогда потеряет пояс. Вероятно, поединок может состояться в марте 2026 года.
Ранее Дон Чарльз оценил шансы Уордли в бою с Усиком. Известный тренер заявил, что британского боксера нельзя недооценивать.