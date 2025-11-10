Леннокс Льюис назвал боксера, которому не стоит драться с Усиком. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News Online.

Кому не надо драться с Усиком?

Легенда бокса заявил, что Мозесу Итауми рано драться против Александра Усика. Ему надо подождать, когда абсолютный чемпион мира завершит карьеру.

Леннокс Льиюс отметил, что время Усика пройдет и тогда уже можно действовать. Однако сейчас британцу не надо спешить и в этом нет смысла, поскольку надо постепенно строить карьеру.

Ты находишься на этапе обучения – получаешь опыт, набираешься знаний. В этом спорте нельзя торопиться. Если сделаешь шаг раньше времени – это может испортить твою карьеру. Нужно ждать подходящего момента, выступать тогда, когда ты действительно готов,

– сказал Льюис.

По инофрмации FTTV Boxing в команде Усика считают, что Мозесу Итауми рано драться против украинского боксера. Британцу надо провести еще несколько боев, чтобы встретиться с абсолютным чемпионом мира.

Что известно об Усике и Итауме?