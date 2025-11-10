Леннокс Льюис назвал боксера, которому не стоит драться с Усиком. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News Online.
Кому не надо драться с Усиком?
Легенда бокса заявил, что Мозесу Итауми рано драться против Александра Усика. Ему надо подождать, когда абсолютный чемпион мира завершит карьеру.
Леннокс Льиюс отметил, что время Усика пройдет и тогда уже можно действовать. Однако сейчас британцу не надо спешить и в этом нет смысла, поскольку надо постепенно строить карьеру.
Ты находишься на этапе обучения – получаешь опыт, набираешься знаний. В этом спорте нельзя торопиться. Если сделаешь шаг раньше времени – это может испортить твою карьеру. Нужно ждать подходящего момента, выступать тогда, когда ты действительно готов,
– сказал Льюис.
По инофрмации FTTV Boxing в команде Усика считают, что Мозесу Итауми рано драться против украинского боксера. Британцу надо провести еще несколько боев, чтобы встретиться с абсолютным чемпионом мира.
Что известно об Усике и Итауме?
Александр Усик говорил, что планирует драться до 41 года. Поэтому через три года все-таки может состояться его бой против Мозеса Итаумы.
Следующим соперником Усика скорее всего будет Фабио Уордли, который претендует на титул WBO. Вероятно бой состоится в марте 2026 года.
Ранее сообщалось о том, что Итаума может подраться с Фабио Уордли. Бой состоится, если Усик не готов будет встретиться с Уордли.