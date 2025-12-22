Британський боксер безжально знищив суперника та здобув третю перемогу поспіль

У ніч на 21 грудня (в Україні) відбувся вечір боксу у Гані. Спортивне шоу на арені "Legon Sports Stadium" організував відомий промоутер Едді Хірн.

В одному із поєдинків бився перспективний боксер, який виступає у надважкій вазі – Лео Атанг. Його суперником став Бабу Юсуфа з Уганди, повідомляє 24 канал.

Читайте також З'явилось відео, як Усик навчив Джошуа удару, яким той нокаутував Пола

Як завершився бій Атанг – Юсуфа?

Атанг повністю контролював хід поєдинку із самого початку. Він випереджав свого суперника у всіх компонентах, чудово рухаючись на ногах, завдяки своїй неймовірній швидкості.

Бій між Атангом та Юсуфом завершився у першому раунді поєдинку. 18-річний боксер влучно поцілив у представника Уганди контрхуком та продовжував розбивати захист опонета – у результаті рефері вимушено зупинив бій.

Атанг – Юсуф: дивіться відео

Що відомо про Атанга?