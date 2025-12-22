В одному із поєдинків бився перспективний боксер, який виступає у надважкій вазі – Лео Атанг. Його суперником став Бабу Юсуфа з Уганди, повідомляє 24 канал.
Як завершився бій Атанг – Юсуфа?
Атанг повністю контролював хід поєдинку із самого початку. Він випереджав свого суперника у всіх компонентах, чудово рухаючись на ногах, завдяки своїй неймовірній швидкості.
Бій між Атангом та Юсуфом завершився у першому раунді поєдинку. 18-річний боксер влучно поцілив у представника Уганди контрхуком та продовжував розбивати захист опонета – у результаті рефері вимушено зупинив бій.
Атанг – Юсуф: дивіться відео
Що відомо про Атанга?
18-річний боксер нещодавно дебютував у професійному ринзі. 18-річний боксер підписав контракт з промоутером Едді Хірном.
У 2025 році він встиг провести три поєдинки. Кожен із суперників Атанга не зміг протриматися більше трьох хвилин у рингу.
У 2024 році Атанг виступив на чемпіонаті світу серед боксерів до 19 років. Він завоював "золото" та вважається одним з найперспективніших супертяжів наразі.