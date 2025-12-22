В одном из поединков сражался перспективный боксер, выступающий в супертяжелом весе – Лео Атанг. Его соперником стал Бабу Юсуфа из Уганды, сообщает 24 канал.
Как завершился бой Атанг – Юсуфа?
Атанг полностью контролировал ход поединка с самого начала. Он опережал своего соперника во всех компонентах, прекрасно двигаясь на ногах, благодаря своей невероятной скорости.
Бой между Атангом и Юсуфом завершился в первом раунде поединка. 18-летний боксер точно попал в представителя Уганды контрхуком и продолжал разбивать защиту опонета – в результате рефери вынужденно остановил бой.
Атанг – Юсуф: смотрите видео
Что известно об Атанге?
18-летний боксер недавно дебютировал в профессиональном ринге. 18-летний боксер подписал контракт с промоутером Эдди Хирном.
В 2025 году он успел провести три поединка. Каждый из соперников Атанга не смог продержаться более трех минут в ринге.
В 2024 году Атанг выступил на чемпионате мира среди боксеров до 19 лет. Он завоевал "золото" и считается одним из самых перспективных супертяжей на данный момент.