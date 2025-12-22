В одном из поединков сражался перспективный боксер, выступающий в супертяжелом весе – Лео Атанг. Его соперником стал Бабу Юсуфа из Уганды, сообщает 24 канал.

Как завершился бой Атанг – Юсуфа?

Атанг полностью контролировал ход поединка с самого начала. Он опережал своего соперника во всех компонентах, прекрасно двигаясь на ногах, благодаря своей невероятной скорости.

Бой между Атангом и Юсуфом завершился в первом раунде поединка. 18-летний боксер точно попал в представителя Уганды контрхуком и продолжал разбивать защиту опонета – в результате рефери вынужденно остановил бой.

Атанг – Юсуф: смотрите видео

Что известно об Атанге?