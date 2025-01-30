The Ring назвав найкращого боксера у легкій вазі: які місця Ломаченка та Берінчика

Авторитетний боксерський журнал The Ring опублікував рейтинг найкращих боксерів, які виступають у легкій вазі. Свої позиції дізнались Василь Ломаченко та Денис Берінчик.

Очолив цей рейтинг від The Ring володар титулу WBA із США Джервонта Девіс. Нагадаємо, що американський боксер минулого року кидав виклик Василю Ломаченку, але потім різко передумав, видаливши пост зі зверненням у соцмережі Х, пише 24 Канал.

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Топ-10 найкращих боксерів легкої ваги

Цікаво, що якраз за спиною Джервонти у цьому рейтингу йде чемпіон світу за версією IBF Василь Ломаченко. Українець завоював даний титул у бою проти колишнього абсолюта Джорджа Камбососа (12 травня 2024-го року).

До слова. Цей бій наразі є останнім для Ломаченка, у якого проблеми зі спиною. Через неї Василь не зміг вийти у ринг проти Джервонти Девіса. Ймовірний суперник Ломи, якщо той повернеться у ринг, визначиться у бою Реймонда Мураталла та росіянина Заура Абдуллаєва, якщо ті домовляться про зустріч.

Топ-3 найкращих боксерів у легкій вазі за версією авторитетного журналу замикає Шакур Стівенсон, який володіє поясом WBC.

Також у топ-10 списку залетів інший український боксер Денис Берінчик. Чемпіон світу за версією WBO посів 6-те місце. Нагадаємо, що вже 14 лютого Берінчик захищатиме свій чемпіонський пояс у бою проти Кейшона Девіса.

Десятку найкращих замикає Тевін Фармер.

Рейтинг найкращих боксерів легкої ваги від The Ring: