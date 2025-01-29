Кейшон Девіс бажає зустрітись у ринзі з Василем Ломаченком. Американець схвально висловився щодо чемпіона світу у легкій вазі, повідомляє 24 канал із посиланням на FightHype.

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Девіс висловився про Ломаченка

Кейшон Девіс пояснив, чому в нього виникло бажання провести поєдинок з Василем Ломаченком. Американець виділив досягнення боксера.

Девіс вважає, що він та Ломаченко знаходяться на одному рівні, а також у них однаковий менталітет переможця. Кейшон зазначив, що його бій з Василем буде легендарним.

Я хотів би битися з Ломаченком. Він з Top Rank, ми на одній стороні вулиці. Він великий боксер, легендарний боксер. Він зараз на коні. Він щойно зупинив Камбососа, людину, яку ніколи раніше не зупиняли,

– висловився Девіс.

Зазначимо, що Василь Ломаченко наразі взяв паузу в кар'єрі. Боксер чекає на висновок МРТ, який дозволить пролити світло на його майбутнє у професійному ринзі.

Нагадаємо, що на Кейшона Девіса очікує бій проти Дениса Берінчика. Поєдинок між американським та українським боксерами відбудеться 14 лютого на легендарному "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.