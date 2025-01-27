Авторитетний промоутер Едді Хірн зробив свій прогноз за декілька тижнів до двобою. Голова компанії "Matchroom Boxing" не вірить, що Денису Берінчику до снаги перемогти майбутнього суперника, пише 24 Канал із посиланням на Boxingnews 24.

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Прогноз від Едді Хірна

Хірн розповів, що добре знає Кейшона Девіса та його плани щодо реваншу із Енді Крусом.

Девіс зараз добре прогресує, я добре знаю цього боксера. Девіс захоче перемогти Енді Круса, якому чотири рази програв в любителях. Він переможе і українця Дениса Берінчика у титульному бою. Хоча це бокс, тут може статися що завгодно,

– заявив промоутер Ентоні Джошуа.

Такої ж думки дотримується тренер американського боксера Браян Макінтайр. Коуч вірить у перемогу свого підопічного у титульному бою над Берінчиком.

Довідка. Стало відомо, хто поб'ється в андеркарді бою Берінчик – Девіс.

Водночас український боксер забракував минулих суперників Кейшона. А промоутер Боб Арум спрогнозував, що цей двобій буде важким для обох боксерів, але зробив ставку на американського бійця.

Нагадаємо, що востаннє Берінчик виходив у ринг у травні минулого року, коли переміг мексиканця Емануела Наваррете. Українець виграв вакантний титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі. Саме його Денис буде захищати у бою 14 лютого 2025-го року.

Кейшон Девіс у листопаді 2024-го достроково виграв у поєдинку проти аргентинця Густаво Лемоса. Американець провів успішний захист титулів WBO Inter-Continental, WBC USA і IBF-USBA у легкій вазі.