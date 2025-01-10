На ринзі у Нью-Йорку зійдуться до цього моменту два непереможні боксери. Вечір боксу, який очолить бій Дениса Берінчика проти Кейшона Девіса, відбудеться на легендарній "Медісон-сквер-гарден".

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Чекає на поразку українського боксера

У цьому двобою український боксер захищатиме свій чемпіонський титул WBO у легкій вазі.

Напередодні поєдинку своєю думкою щодо даного бою поділився олімпійський чемпіон Токіо-2020 із Куби Енді Крус. Кубинець розповів, за кого вболіватиме у поєдинку Берінчик – Девіс. У Круса своя зацікавленість у цьому двобою, пише 24 Канал із посиланням на YSM Sports Media.

Я впевнений, що Кейшон став набагато кращим за останній час і зможе відібрати пояс у Берінчика. Звісно, ​​я збираюся подивитися на цей бій. Мені потрібно, щоб Девіс переміг українця, а потім ми зустрінемося з ним, він програє вп'яте і я стану чемпіоном,

– заявив Крус.

Довідка. На любительському рівні Крус та Девіс чотири рази зустрічались між собою. В усіх поєдинках тріумфував кубинський боксер.

Однак не лише від бою за участю українця вже залежить. Для реалізації такої мрії кубинця йому спершу слід перемогти у своєму наступному бою. Вже 25 січня 2025-го року Енді зустрінеться на ринзі проти мексиканця Омара Сальсідо. Їх поєдинок відбудеться в американському Лас-Вегасі.

Нагадаємо, що глава Top Rank Боб Арум назвав бій Берінчик – Девіс "класикою легкої ваги". Вже навіть відомо, хто поб'ється в андеркарді вечора боксу 14 лютого (в Україні у ніч проти 15 лютого).