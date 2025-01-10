На ринге в Нью-Йорке сойдутся до этого момента два непобедимых боксера. Вечер бокса, который возглавит бой Дениса Беринчика против Кейшона Дэвиса, состоится на легендарной "Мэдисон-сквер-гарден".

К теме Не расслабляйся, мальчик, – Беринчик впервые обратился к своему непобедимому сопернику

Ждет поражения украинского боксера

В этом поединке украинский боксер будет защищать свой чемпионский титул WBO в легком весе.

Накануне поединка своим мнением относительно данного боя поделился олимпийский чемпион Токио-2020 из Кубы Энди Крус. Кубинец рассказал, за кого будет болеть в поединке Беринчик – Дэвис. У Круса своя заинтересованность в этом поединке, пишет 24 Канал со ссылкой на YSM Sports Media.

Я уверен, что Кейшон стал намного лучше за последнее время и сможет отобрать пояс у Беринчика. Конечно, я собираюсь посмотреть на этот бой. Мне нужно, чтобы Дэвис победил украинца, а потом мы встретимся с ним, он проиграет в пятый раз и я стану чемпионом,

– заявил Крус.

Справка. На любительском уровне Крус и Дэвис четыре раза встречались между собой. Во всех поединках побеждал кубинский боксер.

Однако не только от боя с участием украинца уже зависит. Для реализации такой мечты кубинца ему сначала следует победить в своем следующем бою. Уже 25 января 2025-го года Энди встретится на ринге против мексиканца Омара Сальсидо. Их поединок состоится в американском Лас-Вегасе.

Напомним, что глава Top Rank Боб Арум назвал бой Беринчик – Дэвис "классикой легкого веса". Уже даже известно, кто подерется в андеркарде вечера бокса 14 февраля (в Украине в ночь на 15 февраля).