Боксери вийдуть у ринг 14 лютого 2025-го року у Нью-Йорку. Бій відбудеться на легендарній "Медісон-сквер-гарден". Це буде перший захист чемпіонського титулу для Дениса Берінчика.

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Що сказав Арум про бій Берінчик – Девіс

Промоутер Боб Арум оцінив майбутнє протистояння боксерів та особливо виділив Кейшона Девіса. На його думку, американський боксер має усі якості, аби перерости у великого бійця сучасності. Але спершу на цьому шляху йому потрібно зупинити непереможного українця, пише 24 Канал із посиланням на BoxingScene.

Кейшон Девіс має все необхідне, щоб стати великим бійцем сучасності, але спочатку він повинен перемогти непереможного, цілеспрямованого українського чемпіона Дениса Берінчика. Цей поєдинок має все, щоб стати класикою легкої ваги,

– сказав Боб Арум.

Нагадаємо, що до очного двобою обидва боксери підходять із ідеальною статистикою на профі-рингу. Берінчик переміг в усіх своїх 19-ти боях. Натомість Девіс тріумфував в усіх своїх 12-ти поєдинках. У Дениса на один нокаут більше, аніж у наступного його суперника – 9 проти 8-ми у Кейшона.