Авторитетный промоутер Эдди Хирн сделал свой прогноз за несколько недель до поединка. Глава компании "Matchroom Boxing" не верит, что Денису Беринчику по силам победить будущего соперника, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxingnews 24.

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Прогноз от Эдди Хирна

Хирн рассказал, что хорошо знает Кейшона Дэвиса и его планы относительно реванша с Энди Крусом.

Дэвис сейчас хорошо прогрессирует, я хорошо знаю этого боксера. Дэвис захочет победить Энди Круса, которому четыре раза проиграл в любителях. Он победит и украинца Дениса Беринчика в титульном бою. Хотя это бокс, здесь может произойти что угодно,

– заявил промоутер Энтони Джошуа.

Такого же мнения придерживается тренер американского боксера Брайан Макинтайр. Коуч верит в победу своего подопечного в титульном бою над Беринчиком.

Справка. Стало известно, кто подерется в андеркарде боя Беринчик – Дэвис.

В то же время украинский боксер забраковал прошлых соперников Кейшона. А промоутер Боб Арум спрогнозировал, что этот поединок будет тяжелым для обоих боксеров, но сделал ставку на американского бойца.

Напомним, что последний раз Беринчик выходил в ринг в мае прошлого года, когда победил мексиканца Эмануэла Наваррете. Украинец выиграл вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе. Именно его Денис будет защищать в бою 14 февраля 2025-го года.

Кейшон Дэвис в ноябре 2024-го досрочно выиграл в поединке против аргентинца Густаво Лемоса. Американец провел успешную защиту титулов WBO Inter-Continental, WBC USA и IBF-USBA в легком весе.