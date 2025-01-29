Кейшон Дэвис желает встретиться в ринге с Василием Ломаченко. Американец одобрительно высказался о чемпионе мира в легком весе, сообщает 24 канал со ссылкой на FightHype.

Читайте также Потеряет титул: авторитетный промоутер не верит в победу Беринчика в следующем бою

Дэвис высказался о Ломаченко

Кейшон Дэвис объяснил, почему у него возникло желание провести поединок с Василием Ломаченко. Американец выделил достижения боксера.

Дэвис считает, что он и Ломаченко находятся на одном уровне, а также у них одинаковый менталитет победителя. Кейшон отметил, что его бой с Василием будет легендарным.

Я хотел бы драться с Ломаченко. Он из Top Rank, мы на одной стороне улицы. Он великий боксер, легендарный боксер. Он сейчас на коне. Он только что остановил Камбососа, человека, которого никогда раньше не останавливали,

– высказался Дэвис.

Отметим, что Василий Ломаченко пока взял паузу в карьере. Боксер ждет заключение МРТ, которое позволит пролить свет на его будущее в профессиональном ринге.

Напомним, что на Кейшона Дэвиса ожидает бой против Дениса Беринчика. Поединок между американским и украинским боксерами состоится 14 февраля на легендарном "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке.