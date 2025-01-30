Возглавил этот рейтинг от The Ring обладатель титула WBA из США Джервонта Дэвис. Напомним, что американский боксер в прошлом году бросал вызов Василию Ломаченко, но потом резко передумал, удалив пост с обращением в соцсети Х, пишет 24 Канал.
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Топ-10 лучших боксеров легкого веса
Интересно, что как раз за спиной Джервонты в этом рейтинге идет чемпион мира по версии IBF Василий Ломаченко. Украинец завоевал данный титул в бою против бывшего абсолюта Джорджа Камбососа (12 мая 2024-го года).
К слову. Этот бой пока является последним для Ломаченко, у которого проблемы со спиной. Из-за нее Василий не смог выйти в ринг против Джервонты Дэвиса. Вероятный соперник Ломы, если тот вернется в ринг, определится в бою Реймонда Мураталла и россиянина Заура Абдуллаева, если те договорятся о встрече.
Топ-3 лучших боксеров в легком весе по версии авторитетного журнала замыкает Шакур Стивенсон, владеющий поясом WBC.
Также в топ-10 списка залетел другой украинский боксер Денис Беринчик. Чемпион мира по версии WBO занял 6-е место. Напомним, что уже 14 февраля Беринчик будет защищать свой чемпионский пояс в бою против Кейшона Дэвиса.
Десятку лучших замыкает Тевин Фармер.
Рейтинг лучших боксеров легкого веса от The Ring:
- Джервонта Дэвис
- Василий Ломаченко
- Шакур Стивенсон
- Уильям Сепеда
- Кейшон Дэвис
- Денис Беринчик
- Рэймонд Мураталла
- Энди Круз
- Фрэнк Мартин
- Тевин Фармер