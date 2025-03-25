Колишній абсолютний чемпіон обрав найскладніших суперників у кар'єрі: чи є серед них українець

Колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос розповів про найскладніших суперників у своїй кар'єрі. Австралійський боксер виділив двох опонентів.

31-річний австралійський боксер провів на профі-рингу вже 25 боїв, тому йому є з кого обрати. Щоправда, Джордж Камбосос зупинився на Василю Ломаченку та Девіну Хейні, яким обидвом програв, пише 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

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Порівняв двох своїх кривдників

Колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі порівняв двох своїх кривдників. Хоча не віддав жодному першого місця, адже і Ломаченко, і Хейні є незручними суперниками за стилем ведення бою.

Це дуже важко. Хейні – хитріший, довший боксер, Ломаченко – це висока продуктивність, рух, це хлопець, який змушує вас постійно думати. Хейні та Ломаченко рівні між собою, обидва дуже складні, важко поставити когось на перше, а когось на друге,

– розповів Камбосос.

Також Джордж пригадав бій Ломаченка проти Теофімо Лопеса, у якому українець програв (17 жовтня 2020 року). Камбосос переконаний, що Лопес здолав Ломаченка лише через травму українського боксера. Австралієць додав, що Лопес у його списку найскладніших суперників посідає третю позицію.

Довідка. Камбосос бився проти Лопеса 27 листопада 2021 року, коли переміг американця та відібрав у нього звання "абсолюта" легкої ваги.

До слова, Камбосос перше програв двічі Девіну Хейні у 2022-му році, втративши звання "абсолюта". А у травні минулого року вже програв Василю Ломаченку в одинадцятому раунді.

Нагадаємо, що Камбосос лише нещодавно виходив у ринг. 22 березня Джордж переміг за одноголосним рішенням суддів Джейка Віллі – 117:111, 117:111, 115:113. Ця перемога стала для австралійця 22-ю у 25-ти проведених боях (10 – нокаутом) при 3-х поразках.