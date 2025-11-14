Колишній чемпіон світу готовий піти на ганебний вчинок заради поєдинку. Про це пише 24 канал із посиланням на Abante.

Читайте також Він засцить, – Берінчик припустив, чи погодились би Усик і Кличко побитись на голих кулаках

Що планує зробити Ломаченко?

За наявною інформацією, Менні Пак'яо веде перемовини стосовно бою із Василем Ломаченко. Повідомляється, що переговори мають завершитись із позитивним результатом.

Цікаво, що організацією бою займається Міжнародна боксерська асоціація. Відомо, що IBA очолює Умар Кремльов, який є прихильником Володимира Путіна.

Нагадаємо, що Україна вийшла з організації, яку очолює фанат президента Росії. МОК також розірвав зв'язки із IBA.

Зазначимо, що раніше Теофімо Лопес в інтерв'ю Fight Hub TV розхвалив Василя Ломаченка. Американський боксер вважає, що ексчемпіон світу заслужив на те, аби увійти до Зали слави.

Що відомо про Ломаченка?

Василь Ломаченко у професійному ринзі провів 21 поєдинок. На рахунку боксера з українським паспортом 18 перемог та 3 поразки.

Востаннє він бився у травні 2024, здолавши Джорджа Камбососа. Проте влітку 2025 року Ломаченко неочікувано завершив кар'єру.

Раніше Олександр Гриців пояснив, чому Василь Ломаченко покинув ринг. Він вважає, що "Матриця" пішов у духовність.

Відзначимо, що Ломаченко жодного разу не висловився про війну в Україні. Він не вважає Росія – агресором.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!