Бывший чемпион мира готов пойти на позорный поступок ради поединка. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Abante.

Что планирует сделать Ломаченко?

По имеющейся информации, Мэнни Пакьяо ведет переговоры относительно боя с Василием Ломаченко. Сообщается, что переговоры должны завершиться с положительным результатом.

Интересно, что организацией боя занимается Международная боксерская ассоциация. Известно, что IBA возглавляет Умар Кремлев, который является сторонником Владимира Путина.

Напомним, что Украина вышла из организации, которую возглавляет фанат президента России. МОК также разорвал связи с IBA.

Отметим, что ранее Теофимо Лопес в интервью Fight Hub TV расхвалил Василия Ломаченко. Американский боксер считает, что экс-чемпион мира заслужил на то, чтобы войти в Зал славы.

Что известно о Ломаченко?

Василий Ломаченко в профессиональном ринге провел 21 поединок. На счету боксера с украинским паспортом 18 побед и 3 поражения.

Последний раз он дрался в мае 2024, одолев Джорджа Камбососа. Однако летом 2025 года Ломаченко неожиданно завершил карьеру.

Ранее Александр Грицив объяснил, почему Василий Ломаченко покинул ринг. Он считает, что "Матрица" ушел в духовность.

Отметим, что Ломаченко ни разу не высказался о войне в Украине. Он не считает Россию – агрессором.

