Ломаченко поверне собі титул чемпіонат світу: український боксер пояснив чому

Український боксер Сергій Дерев'янченко дуже радий через можливе повернення на ринг Василя Ломаченка. Він упевнений, що колишній чемпіон світу поверне собі титул.

Про це він розповів в інтерв'ю для видання vRINGe. Зокрема, він пояснив, чому переконаний у тому, що Ломаченко поверне собі титул чемпіона світу.

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Яким мав би бути перший бій Ломаченка після повернення на ринг?

Дерев'янченко зазначив, що Ломаченко – це феномен. Він дуже класний український боксер. Він залишив титул чемпіона світу вакантним, але тепер є всі шанси, що він його знову візьме. Дерев'янченко не приховує своєї радості від можливого повернення Ломаченка на ринг.

Мені б хотілось, щоб він провів бій проти Джервонта Девіса чи проти Шакура Стівенсона. У другій напівлегкій вазі таких зіркових імен немає,

– зауважив Дерев'янченко.

Він продовжив, що зрівнятись із Ломаченком у зірковості в цьому дивізіоні може хіба Емануель Наваррете. Ломаченку значно краще буде побити якогось іменитого суперника, ніж узяти титул абсолюта незрозуміло проти кого.

Що відомо про повернення Ломаченка на ринг?

Василь Ломаченко оголосив про завершення кар'єри в червні 2025 року. Причиною його рішення стали проблеми зі спиною. Востаннє на ринг українець виходив узагалі в травні 2024 року. Тоді 38-річний спортсмен переміг Джорджа Камбососа.

У травні 2026 року менеджер Василя Ломаченка Егіс Клімас оголосив, що український спортсмен збирається повертатись на ринг. Це може статись уже восени.