"Його досягнення применшують": зірка боксу зробив сенсаційну заяву про українця

Чемпіон світу в чотирьох категоріях Шакур Стівенсон відповів на запитання, кого він вважає недооціненим боксером в історії. Вибір Шакура впав на ексчемпіона у трьох дивізіонах українця Василя Ломаченка.

Американець вважає, що Ломаченко не отримав належного визнання через те, що більшу частину кар'єри виступав проти великих суперників, тоді як його оптимальною категорією була напівлегка вага. Його слова передає Ball in the Family Podcast with Lonzo & Gelo Bal.

Стівенсон зробив заяву про Ломаченка

"Напевно, найбільш недооціненим боксером усіх часів я назвав би Ломаченко. Я вважаю, що Ломаченка недооцінений, бо він виступав не у своїй ваговій категорії. Він бився у 61,2 кілограмах, хоча насправді був скоріше бійцем категорії до 57,2 кілограма", – сказав Стівенсон.

На думку Шакура, досягнення дворазового олімпійського чемпіона применшують, адже він програв у боях проти великих суперників.

Стівенсон підкреслив, що Ломаченко мав битися з такими хлопцями, як Наоя Іноуе, а не з Теофімо Лопесом, Девіном Хейні, яким поступився.

Ломаченко повертається: що відомо

У травні стало відомо, що Ломаченко вирішив відновити професійну кар'єру. Спортсмен проводить цикл підготовки до наступного бою у Пуерто-Ріко – території, яка має залежність від США, але формально вважається окремою країною.

Суперником українця вже у листопаді може стати непереможений філіппінець Чарлі Суарес. Президент WBO Густаво Олівері підтвердив, що отримував різні повідомлення про те, що Василь зійдеться у поєдинку з Суаресом.

Востаннє Ломаченко бився у 2024 році, коли переміг Джорджа Камбососа.