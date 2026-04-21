Ексчемпіон світу потрапив у серйозну халепу: він хотів вийти проти Усика
- Лоуренс Околі, відомий боксер, здав позитивний допінг-тест перед боєм з Тоні Йокою, що призвело до скасування поєдинку.
- Околі ризикує отримати дискваліфікацію, яка може поставити під загрозу його кар'єру, але він запевняє, що співпрацюватиме з органами для виправдання.
Відомий боксер Лоуренс Околі потрапив у допінг-скандал. Спортсмен не пройшов антидопінговий тест перед запланованим боєм проти Тоні Йоки, який мав відбутися 25 квітня.
Про те, що Околі здав позитивний допінг-тест, повідомила промоутерська компанія Околі Queensberry Promotions. Більше деталей у компанії Френка Воррена щодо перевірки боксера не надали.
Що відомо про допінг Околі?
"Минулої ночі Добровільна антидопінгова асоціація (VADA) поінформувала Queensberry, що Лоуренс Околі здав позитивний тест на допінг перед боксерським шоу в Парижі цієї суботи. Подальша інформація про захід буде надана найближчим часом", – йдеться у повідомленні.
Околі, рекорд якого на профі-рингу складає 23 перемоги та одна поразка, мав битися з олімпійським чемпіоном Тоні Йокою у Парижі. Як зазначає Sky Sports, це був вирішальний бій для кар'єри лондонця.
Лоуренс, який займав перше місце в рейтингу WBC, сподівався отримати шанс поборотися за звання чемпіона світу у надважкій вазі. Тепер бій з Йокою скасовано, й Околі доведеться спробувати виправдати себе.
Що Околі сказав на свій захист?
33-річний спортсмен, який прагне бою з Олександром Усиком, відреагував на ситуацію у своєму інстаграмі, запевнивши, що буде співпрацювати з усіма відповідними органами. Лоуренс, який був чемпіоном світу у двох вагових категоріях, впевнений, що його виправдають.
Він також додав, що не давати жодних додаткових коментарів щодо інциденту.
Перш ніж хтось почне будувати похмурі здогади: після травми біцепса, отриманої мною торік, під час цього збору я отримав травму ліктя на тій же руці. Я пройшов курс лікування, і ось ми тут. Я щиро сподіваюся, що здоровий глузд візьме гору,
– заявив спортсмен.
Яка дискваліфікація може чекати на Околі?
Порушення антидопінгових правил зазвичай тягне за собою серйозне покарання, а кількарічна дискваліфікація може поставити хрест на кар'єрі спортсмена.
Наприклад, у 2025 році російський боксер надважкої ваги Олександр Повєткін отримав чотири роки дискваліфікації за вживання заборонених речовин. Як повідомила пресслужба Міжнародного агентства з допінг-тестування (ITA), відсторонення боксера триватиме до 20 жовтня 2028 року.
Утім, є інші випадки, де боксерів виправдовували. Так, з британського боксера Ділліана Вайта зняли звинувачення у застосуванні допінгу. Як писав Sky Sports, експерти дійшли висновку, що заборонена речовина потрапила в організм британця випадково через забруднену харчову добавку.