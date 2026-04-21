Про те, що Околі здав позитивний допінг-тест, повідомила промоутерська компанія Околі Queensberry Promotions. Більше деталей у компанії Френка Воррена щодо перевірки боксера не надали.

Що відомо про допінг Околі?

"Минулої ночі Добровільна антидопінгова асоціація (VADA) поінформувала Queensberry, що Лоуренс Околі здав позитивний тест на допінг перед боксерським шоу в Парижі цієї суботи. Подальша інформація про захід буде надана найближчим часом", – йдеться у повідомленні.

Околі, рекорд якого на профі-рингу складає 23 перемоги та одна поразка, мав битися з олімпійським чемпіоном Тоні Йокою у Парижі. Як зазначає Sky Sports, це був вирішальний бій для кар'єри лондонця.

Лоуренс, який займав перше місце в рейтингу WBC, сподівався отримати шанс поборотися за звання чемпіона світу у надважкій вазі. Тепер бій з Йокою скасовано, й Околі доведеться спробувати виправдати себе.

Що Околі сказав на свій захист?

33-річний спортсмен, який прагне бою з Олександром Усиком, відреагував на ситуацію у своєму інстаграмі, запевнивши, що буде співпрацювати з усіма відповідними органами. Лоуренс, який був чемпіоном світу у двох вагових категоріях, впевнений, що його виправдають.

Він також додав, що не давати жодних додаткових коментарів щодо інциденту.

Перш ніж хтось почне будувати похмурі здогади: після травми біцепса, отриманої мною торік, під час цього збору я отримав травму ліктя на тій же руці. Я пройшов курс лікування, і ось ми тут. Я щиро сподіваюся, що здоровий глузд візьме гору,

– заявив спортсмен.

Яка дискваліфікація може чекати на Околі?