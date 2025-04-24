Ексчемпіон світу зазіхнув на бій з Усиком: він запевнив, що здолає українця

Список боксерів, які хочуть розділити ринг із Олександром Усиком, зростає. Британський супертяж Лоуренс Околі заявив, що у майбутньому зможе здолати українського чемпіона світу.

Колишній чемпіон світу впевнений, що у майбутньому буде фаворитом протистояння проти Олександра Усика. Лоуренс Околі розповів, завдяки чому повалив би українського суперника, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Сміливий прогноз на бій проти Усика

Щоправда, Околі не зазіхає на бій проти непереможного українця найближчим часом. Британський боксер робить прогнози на їх двобій, який може відбутись аж через рік. Також Лоуренс додав, яких ще суперників хотів би здолати на своєму шляху.

На той час він уже буде повільнішим, і я сподіваюся, що моя атлетичність, попри всі його перемоги над великими суперниками, зробить наш бій конкурентнішим, ніж більшість боїв із цими важкими, повільними хлопцями. Зараз важу близько 115 кілограмів. Я почувався міцним із зайвою вагою, але ми працюємо над вибуховою міццю та швидкістю. Якщо хочу перемагати таких як Кабаєл або Вайт, потрібно бути готовим пройти через вогонь і нокаутувати їх так само видовищно, як я робив в останніх боях,

– заявив Околі.

Відзначимо, що раніше Околі націлився на чемпіонський пояс WBC у хевівейті, яким володіє Усик. Однак Лоуренс не претендую на цей титул найближчим часом, адже українець налаштований провести реванш із Даніелем Дюбуа. Тому британець хотів би вийти у ринг проти тимчасового чемпіона по цій лінії Агіти Кабаєла.

Довідка. Лоуренс Околі вже провів у професіоналах 22 поєдинки, у яких здобув 21 перемогу (16 – нокаутом) та зазнав поки що однієї поразки.

Раніше повідомлялось, що Околі хоче стати чемпіоном світу, аби присвятити виграний титул своєму важкохворому тренеру.