Українець брутально нокаутував суперника у 1-му раунді дебютного для себе бою у професіоналах
- Дмитро Ловчинський 25 січня дебютував на професійному ринзі.
- Учасник Олімпійських ігор-2024 провів бій проти грузина Паату Адуашвілі.
У Києві відбувся вечір боксу у рамках Spartabox Faniian. Прихильники боксу побачили дебют на професійному ринзі учасника Олімпійських ігор-2024 Дмитра Ловчинського.
Першим суперником 25-річного українського боксера у професіоналах став грузин Паату Адуашвілі. Не встигли глядачі насолодитись початком двобою, як бій було завершено, інформує 24 Канал.
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Дебют мрії
Вже у першому раунді Дмитро Ловчинський відправив свого суперника у нокаут та дуже переконливо дебютував на профі-ринзі.
Відео оголошення результатів
Нагадаємо, що із Олімпіади-2024 Ловчинський вибув вже на старті змагань, коли програв нокаутом австралійцю Теремоану Жуніору.
Перед своїм дебютом у професіоналах Дмитро провів спаринг із легендою боксу Володимиром Кличком. Про останнього з'являється навколо чуток щодо його можливого повернення у ринг заради рекорду Джорджа Формана.
До слова, на вечорі боксу у Києві 25 січня глядачі також побачили переможне повернення у ринг Віктора Постола, який за рішенням суддів переміг аргентинця Андреаса Техаду.