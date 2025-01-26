Первым соперником 25-летнего украинского боксера в профессионалах стал грузин Паату Адуашвили. Не успели зрители насладиться началом поединка, как бой был завершен, информирует 24 Канал.

Стоит внимания Украинский чемпион защитил титул, трижды отправив соперника в нокдаун

Дебют мечты

Уже в первом раунде Дмитрий Ловчинский отправил своего соперника в нокаут и очень убедительно дебютировал на профи-ринге.

Видео объявления результатов

Напомним, что с Олимпиады-2024 Ловчинский выбыл уже на старте соревнований, когда проиграл нокаутом австралийцу Теремоану Жуниору.

Перед своим дебютом в профессионалах Дмитрий провел спарринг с легендой бокса Владимиром Кличко. О последнем появляется вокруг слухов о его возможном возвращении в ринг ради рекорда Джорджа Формана.

К слову, на вечере бокса в Киеве 25 января зрители также увидели победное возвращение в ринг Виктора Постола, который по решению судей победил аргентинца Андреаса Техаду.