У Саудівській Аравії триває престижний турнір Гран-прі WBC. Данило Лозан став єдиним українським боксером, який пройшов у півфінал змагань.

У 1/4 фіналу Данило Лозан зустрічався з Санаталі Толтаєвим. Після перемоги у бою проти представника Казахастана у мережі з'явилось щемливе відео з боксером та тренером, повідомляє 24 канал із посиланням на boxingukraineboxing.

Що Лозан сказав тренеру?

Данило Лозан вже у другому раунді відправив Санаталі Толтаєва відправив у нокдаун. Український боксер не зменшував темп, змушуючи суперника відбиватись, а сам набирав важливі очки.

Згодом відбувся неприємний момент, у якому Лозан отримав розсічення поблизу ока після того, як боксери зіткнулись головами – бій зупинили достроково, а перемогу віддали Данилу.

У мережі з'явилось щемливе відео, як Данилу Лозану надають допомогу, а боксер дякує своєму тренеру за підтримку та віру у нього. Спортсмен сказав, що сам у себе так не вірить, як його тренер.

Лозан подякував своєму тренеру: дивіться відео

У наступному поєдинку Данило Лозан зустрінеться проти Муджибілла Турсунова з Узбекистана. Дата бою стане відома пізніше.

