Український боксер подякував тренеру після перемоги у кривавому бою: щемливе відео
- Данило Лозан пройшов у півфінал Гран-прі WBC після перемоги над Санаталі Толтаєвим у Саудівській Аравії.
- У наступному раунді Лозан зустрінеться з Муджибілла Турсуновим з Узбекистана.
У Саудівській Аравії триває престижний турнір Гран-прі WBC. Данило Лозан став єдиним українським боксером, який пройшов у півфінал змагань.
У 1/4 фіналу Данило Лозан зустрічався з Санаталі Толтаєвим. Після перемоги у бою проти представника Казахастана у мережі з'явилось щемливе відео з боксером та тренером, повідомляє 24 канал із посиланням на boxingukraineboxing.
Що Лозан сказав тренеру?
Данило Лозан вже у другому раунді відправив Санаталі Толтаєва відправив у нокдаун. Український боксер не зменшував темп, змушуючи суперника відбиватись, а сам набирав важливі очки.
Згодом відбувся неприємний момент, у якому Лозан отримав розсічення поблизу ока після того, як боксери зіткнулись головами – бій зупинили достроково, а перемогу віддали Данилу.
У мережі з'явилось щемливе відео, як Данилу Лозану надають допомогу, а боксер дякує своєму тренеру за підтримку та віру у нього. Спортсмен сказав, що сам у себе так не вірить, як його тренер.
Лозан подякував своєму тренеру: дивіться відео
У наступному поєдинку Данило Лозан зустрінеться проти Муджибілла Турсунова з Узбекистана. Дата бою стане відома пізніше.
