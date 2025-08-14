В Саудовской Аравии продолжается престижный турнир Гран-при WBC. Даниил Лозан стал единственным украинским боксером, который прошел в полуфинал соревнований.

В 1/4 финала Даниил Лозан встречался с Санатали Толтаевым. После победы в бою против представителя Казахастана в сети появилось щемящее видео с боксером и тренером, сообщает 24 канал со ссылкой на boxingukraineboxing.

Читайте также Непобежденный украинский чемпион узнал имя следующего соперника: когда состоится бой

Что Лозан сказал тренеру?

Даниил Лозан уже во втором раунде отправил Санатали Толтаева отправил в нокдаун. Украинский боксер не сбавлял темп, заставляя соперника отбиваться, а сам набирал важные очки.

Впоследствии произошел неприятный момент, в котором Лозан получил рассечение вблизи глаза после того, как боксеры столкнулись головами – бой остановили досрочно, а победу отдали Даниилу.

В сети появилось щемящее видео, как Даниилу Лозану оказывают помощь, а боксер благодарит своего тренера за поддержку и веру в него. Спортсмен сказал, что сам в себя так не верит, как его тренер.

Лозан поблагодарил своего тренера: смотрите видео

В следующем поединке Даниил Лозан встретится против Муджибилла Турсунова из Узбекистана. Дата боя станет известна позже.

Ранее сообщали о том, что Сергей Богачук потерял лидерство в рейтинге WBC. Его место занял непобежденный чемпион мира из США.