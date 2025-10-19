Його суперником був Муджібіло Турсунов з Узбекистану. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

Як завершився бій Лозан – Турсунов?

Данило Лозан єдиний боксер з України, який пробився до півфіналу Гран-прі WBC. На жаль, український боксер поступився Муджібіло Турсунову роздільним рішенням суддів.

На шляху до 1/2 фіналу турніру Лозан переміг Камронбека Ешматова, Еріка Басрана. А у 1/4 фіналу переміг Санаталі Толтаєва.

Що відомо про Лозана?