Його суперником був Муджібіло Турсунов з Узбекистану. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.
Як завершився бій Лозан – Турсунов?
Данило Лозан єдиний боксер з України, який пробився до півфіналу Гран-прі WBC. На жаль, український боксер поступився Муджібіло Турсунову роздільним рішенням суддів.
На шляху до 1/2 фіналу турніру Лозан переміг Камронбека Ешматова, Еріка Басрана. А у 1/4 фіналу переміг Санаталі Толтаєва.
Що відомо про Лозана?
Данило Лозан провів 15 боїв у професійному ринзі, не зазнавши жодної поразки – 9 з них завершилися нокаутом.
Бій проти Турсунова став для Лозан 16-м, де він зазнав першої поразки у кар'єрі.
Данило Лозан виступає у першій середній вазі (до 63,5 кілограмів).