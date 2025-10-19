Его соперником был Муджибило Турсунов из Узбекистана. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.
Читайте также Украинский боксер одержал досрочную победу: соперника забрали с ринга
Как завершился бой Лозан – Турсунов?
Даниил Лозан единственный боксер из Украины, который пробился в полуфинал Гран-при WBC. К сожалению, украинский боксер уступил Муджибило Турсунову раздельным решением судей.
На пути к 1/2 финала турнира Лозан победил Камронбека Эшматова, Эрика Басрана. А в 1/4 финала победил Санатали Толтаева.
Что известно о Лозане?
Даниил Лозан провел 15 боев в профессиональном ринге, не потерпев ни одного поражения – 9 из них завершились нокаутом.
Бой против Турсунова стал для Лозан 16-м, где он потерпел первое поражение в карьере.
Даниил Лозан выступает в первом среднем весе (до 63,5 килограммов).