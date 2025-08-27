Колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBA у важкій вазі Луїс Ортіс висловив свою думку щодо боксерської спадщини Олександра Усика. Кубинець зробив відверте зізнання щодо думки, що Усик є найкращим боксером.

За словами Луїса Ортіса, Олександр Усик заслуговує повагу усього світу та звання чемпіона світу. Кубинець наголосив на технічності українського боксера, але тут є одне але, передає 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Студія Алімова.

Чому Усик не є найкращим боксером?

Водночас "Кінг Конг" не вважає Усика найкращим боксером.

Але кращим я його не вважаю, поки я в боксі. Коли я піду з боксу, тоді й скажу, чи він кращий, чи ні. Зате Усик знає, хто такий Кінг-Конг і який у Кінг-Конга бокс,

– заявив Ортіс.

Луїс додав, що перемогти абсолютного чемпіона світу у хевівейті з України можна лише за рахунок техніки, інакше він продовжить володіти усі поясами.

Нагадаємо, що 19 липня Усик вдруге переміг Даніеля Дюбуа, повернувши собі звання "абсолюта" у хевівейті. Олександр довів свою непереможну серію до 24-х боїв поспіль у професіоналах (15 – нокаутом).

Що відомо про Луїса Ортіса?