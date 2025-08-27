Бывший временный чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе Луис Ортис высказал свое мнение относительно боксерского наследия Александра Усика. Кубинец сделал откровенное признание относительно мнения, что Усик является лучшим боксером.

По словам Луиса Ортиса, Александр Усик заслуживает уважение всего мира и звание чемпиона мира. Кубинец отметил техничность украинского боксера, но здесь есть одно но, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Студия Алимова.

Почему Усик не является лучшим боксером?

В то же время "Кинг Конг" не считает Усика лучшим боксером.

Но лучшим я его не считаю, пока я в боксе. Когда я уйду из бокса, тогда и скажу, или он лучший, или нет. Зато Усик знает, кто такой Кинг-Конг и какой у Кинг-Конга бокс,

– заявил Ортис.

Луис добавил, что победить абсолютного чемпиона мира в хевивейте из Украины можно только за счет техники, иначе он продолжит владеть все поясами.

Напомним, что 19 июля Усик во второй раз победил Даниэля Дюбуа, вернув себе звание "абсолюта" в хевивейте. Александр довел свою непобедимую серию до 24-х боев подряд в профессионалах (15 – нокаутом).

Что известно о Луисе Ортисе?