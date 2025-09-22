У вересні 2025 року Луїс Ортіс провів бій проти Філіпа Пенсона в американському Орландо. Вже у першому раунді 46-річний кубинець нокаутував місцевого суперника.

Ця перемога стала для Луїса Ортіса 35-ю у 40-ка боях на профі-рингу. Після останньої звитяги 46-річний кубинець відзначився самовпевненою заявою, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

Цікаво Легенда боксу назвав один із найкращих боїв в історії: його у кар'єрі Усика ще не було

Яку заяву зробив Ортіс після перемоги у США?

Луїс Ортіс не приховує своєї радості після перемоги та запевнив, що перебуває у хорошій психологічній формі. Досвідчений кубинський боксер висловив готовність вийти у ринг проти Олександра Усика.

Ентоні Джошуа, Олександр Усик, Даніель Дюбуа, Мозес Ітаума – я готовий до всіх. Я дуже радий цій можливості. Я в хорошій психологічній формі, моє тіло почувається добре. Я з родиною, я щасливий,

– сказав Ортіс.

Відзначимо, що Джейк Пол також претендує на бій проти Усика. Джерело IFN повідомляло три пункти серед майбутніх планів боксера-ютубера. Серед яких якраз є не лиш двобій із Олександром, а у перемога над українським абсолютним чемпіоном.

Що відомо про Луїса Ортіса?

Дебютував на профі-рингу у 2010-му.

Відтоді провів 40 боїв – 35 перемог (30 – нокаутом), 3 поразки та 2 поєдинки були такі, що не відбулись.

Колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBA (2015-2016), дворазовий претендент на чепміонський титул WBC (2018, 2019) у важкій вазі.

Відзначимо, що нещодавно також відбувся бій між Кінгслі Ібе та Джеральдом Вашингтоном. У титульному бою за WBC Fecarbox перемогу святкував Ібе.