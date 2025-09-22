Боксер, який нокаутував одним ударом суперника, кинув виклик Усику
- Луїс Ортіс нокаутував Філіпа Пенсона в першому раунді, здобувши 35-ту перемогу в кар'єрі.
- Ортіс висловив готовність зустрітися на рингу з Олександром Усиком, Ентоні Джошуа та іншими відомими боксерами.
У вересні 2025 року Луїс Ортіс провів бій проти Філіпа Пенсона в американському Орландо. Вже у першому раунді 46-річний кубинець нокаутував місцевого суперника.
Ця перемога стала для Луїса Ортіса 35-ю у 40-ка боях на профі-рингу. Після останньої звитяги 46-річний кубинець відзначився самовпевненою заявою, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.
Яку заяву зробив Ортіс після перемоги у США?
Луїс Ортіс не приховує своєї радості після перемоги та запевнив, що перебуває у хорошій психологічній формі. Досвідчений кубинський боксер висловив готовність вийти у ринг проти Олександра Усика.
Ентоні Джошуа, Олександр Усик, Даніель Дюбуа, Мозес Ітаума – я готовий до всіх. Я дуже радий цій можливості. Я в хорошій психологічній формі, моє тіло почувається добре. Я з родиною, я щасливий,
– сказав Ортіс.
Відзначимо, що Джейк Пол також претендує на бій проти Усика. Джерело IFN повідомляло три пункти серед майбутніх планів боксера-ютубера. Серед яких якраз є не лиш двобій із Олександром, а у перемога над українським абсолютним чемпіоном.
Що відомо про Луїса Ортіса?
Дебютував на профі-рингу у 2010-му.
Відтоді провів 40 боїв – 35 перемог (30 – нокаутом), 3 поразки та 2 поєдинки були такі, що не відбулись.
Колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBA (2015-2016), дворазовий претендент на чепміонський титул WBC (2018, 2019) у важкій вазі.
Відзначимо, що нещодавно також відбувся бій між Кінгслі Ібе та Джеральдом Вашингтоном. У титульному бою за WBC Fecarbox перемогу святкував Ібе.