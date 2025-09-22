В сентябре 2025 года Луис Ортис провел бой против Филиппа Пенсона в американском Орландо. Уже в первом раунде 46-летний кубинец нокаутировал местного соперника.

Эта победа стала для Луиса Ортиса 35-й в 40-ка боях на профи-ринге. После последней победы 46-летний кубинец отметился самоуверенным заявлением, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Какое заявление сделал Ортис после победы в США?

Луис Ортис не скрывает своей радости после победы и заверил, что находится в хорошей психологической форме. Опытный кубинский боксер выразил готовность выйти в ринг против Александра Усика.

Энтони Джошуа, Александр Усик, Даниэль Дюбуа, Мозес Итаума – я готов ко всем. Я очень рад этой возможности. Я в хорошей психологической форме, мое тело чувствует себя хорошо. Я с семьей, я счастлив,

– сказал Ортис.

Отметим, что Джейк Пол также претендует на бой против Усика. Источник IFN сообщал три пункта среди будущих планов боксера-ютубера. Среди которых как раз есть не только поединок с Александром, а в победа над украинским абсолютным чемпионом.

Что известно о Луисе Ортисе?

Дебютировал на профи-ринге в 2010-м.

С тех пор провел 40 боев – 35 побед (30 – нокаутом), 3 поражения и 2 поединка были такие, что не состоялись.

Бывший временный чемпион мира по версии WBA (2015-2016), двукратный претендент на чепмионский титул WBC (2018, 2019) в тяжелом весе.

Отметим, что недавно также состоялся бой между Кингсли Ибе и Джеральдом Вашингтоном. В титульном бою за WBC Fecarbox победу праздновал Ибе.