На кону поединка в Сан-Сальвадоре стоял чемпионский титул WBC Fecarbox. Бой между Ибе и Вашингтоном длился три раунда и завершился досрочно, сообщает 24 канал.
Как завершился бой Ибе – Вашингтон?
Кингсли Ибе и Джеральд Вашингтон начали бой осторожно с разведки. Однако впоследствии нигерийский супертяжеловес был активнее и агрессивнее своего оппонента из Соединенных Штатов Америки.
Титульный поединок между Ибе и Вашингтоном закончился в начале третьего раунда. Нигириец точно попал левым прямым в голову американца, который упал на канвас после удара.
Вашингтон пытался встать, но упал на канаты. В результате рефери остановил бой и засчитал победу Ибе, который получил чемпионский пояс WBC Fearbox в супертяжелом весе.
Ибе нокаутировал Вашингтона: смотрите видео
Что известно о Кингсли Ибе?
Кингсли Ибе за свою карьеру провел 18 поединков. Нигерийский супертяжеловес одержал 15 побед (13 нокаутом), потерпел два поражения и имеет в своем активе одну ничью.
Перед тем, как заняться боксом Кингсли Ибе был профессиональным футболистом в Канаде.
По информации BoxingScene, Кингсли Ибе является двоюродным братом Айка Ибеабучи, который бросил вызов Александру Усику.