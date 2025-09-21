На кону поединка в Сан-Сальвадоре стоял чемпионский титул WBC Fecarbox. Бой между Ибе и Вашингтоном длился три раунда и завершился досрочно, сообщает 24 канал.

Как завершился бой Ибе – Вашингтон?

Кингсли Ибе и Джеральд Вашингтон начали бой осторожно с разведки. Однако впоследствии нигерийский супертяжеловес был активнее и агрессивнее своего оппонента из Соединенных Штатов Америки.

Титульный поединок между Ибе и Вашингтоном закончился в начале третьего раунда. Нигириец точно попал левым прямым в голову американца, который упал на канвас после удара.

Вашингтон пытался встать, но упал на канаты. В результате рефери остановил бой и засчитал победу Ибе, который получил чемпионский пояс WBC Fearbox в супертяжелом весе.

Ибе нокаутировал Вашингтона: смотрите видео

Что известно о Кингсли Ибе?