Відомий експерт виділив боксера, який має переплюнути Усика у світових рейтингах

Американський спортивний експерт Макс Келлерман висловив свою думку щодо світових боксерських рейтингів. Популярний експерт назвав найкращого боксера світу.

Макс Келлерман назвав одного боксера, який повинен очолювати світові рейтинги. На його думку, спадщину та роль Теренса Кроуфорда недооцінюють у боксі, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Хто кращий за Усика

Експерт пригадав перехід непереможного "Мисливця" в іншу вагу та його останню перемогу над узбеком Ісраїлом Мадрімовим.

Чому люди ставлять Іноуе та Усика вище за Кроуфорда? The Ring теж саме. Я думаю, що це не правильно. Кроуфорд нещодавно піднявся у новий дивізіон і побив боксера, якого вважали найкращим у цій вазі, а перед цим знищив Еррола Спенса,

– заявив Келлерман.

Нагадаємо, що вже 13 вересня 2025 року Кроуфорд вийде у ринг проти зіркового мексиканця Сауля Канело Альвареса. Бій відбудеться у Лас-Вегасі (США), а на кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі, яким зараз володіє Канело.

Напередодні майбутнього бою Кроуфорд здобув 41-ну перемогу поспіль (31 – нокаутом). Боксери вже провели декілька дуелей поглядів. Під час крайньої Канело штовхнув Теренса.

Натомість Олександр Усик готується до липневого реваншу проти Даніеля Дюбуа. На кону їх двобою також стоятиме звання "абсолюта", але у хевівейті. Уболівальники побачать їх протистояння 19 липня поточного року на лондонському "Вемблі".