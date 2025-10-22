"Стали переоцінювати": спортивний коментатор видав принизливу оцінку боксерській спадщині Усика

Спортивний журналіст Макс Келлерман висловив свою думку щодо боксерської спадщини Олександра Усика. Коментатор дав доволі неоднозначну оцінку досягненням абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

За словами Макса Келлермана, Олександра Усика стали переоцінювати як чемпіона-надважковаговика в історичному плані. Водночас коментатор додав, що українського боксера недооцінюють як бійця P4P (рейтинг незалежний від вагової категорії), пише 24 Канал із посиланням на InsideRingShow.

Цікаво "Піди та виграй": впливовий промоутер розповів, чи битиметься Усик з Ітаумою

Чому коментатор назвав Усика переоціненим?

На думку спортивного журналіста, Усик має бідне резюме у хевівейті, поставивши у приклад Мохаммеда Алі, кумира Олександра. За словами Келлермана, Алі бився і перемагав усіх топових супертяжів.

Він один з найкращих боксерів незалежно від вагової категорії усіх часів. Але у надважкій вазі його резюме, хоча і є чудовим на вершині, є дещо бідним. Він не переміг, знаєте, 10 найкращих боксерів у надважкій вазі, чи не так? Коли ви дивитеся на таких хлопців, як Мохаммед Алі, то це не тільки тому, що він переміг Фрейзера, Формана, Лістона і Нортона,

– заявив Келлерман.

"Він переміг Джеррі Кворрі, Оскара Бонавену, Рона Лайла, Ерні Шейверса, Генрі Купера і Дага Джонса. Він переміг так багато топових бійців. Евандер Холіфілд, те саме. Не тільки те, що він переміг Тайсона або бився з Ленноксом Льюїсом, або переміг Ріддіка Боу того разу. Він бився з Мерсером, мільйоном різних бійців, мільйоном різних Майклів Доуксів і таких інших", – підсумував представник ЗМІ.

Останні новини про Олександра Усика?