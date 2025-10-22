"Стали переоцінювати": спортивний коментатор видав принизливу оцінку боксерській спадщині Усика
- Спортивний журналіст Макс Келлерман вважає, що Олександра Усика переоцінюють як чемпіона у надважкій вазі, але недооцінюють у загальному рейтингу P4P (незалежний від ваги).
- Олександр Усик готується до наступного бою, який запланований на першу половину 2026 року, з переможцем бою Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі.
Спортивний журналіст Макс Келлерман висловив свою думку щодо боксерської спадщини Олександра Усика. Коментатор дав доволі неоднозначну оцінку досягненням абсолютного чемпіона світу у хевівейті.
За словами Макса Келлермана, Олександра Усика стали переоцінювати як чемпіона-надважковаговика в історичному плані. Водночас коментатор додав, що українського боксера недооцінюють як бійця P4P (рейтинг незалежний від вагової категорії), пише 24 Канал із посиланням на InsideRingShow.
Чому коментатор назвав Усика переоціненим?
На думку спортивного журналіста, Усик має бідне резюме у хевівейті, поставивши у приклад Мохаммеда Алі, кумира Олександра. За словами Келлермана, Алі бився і перемагав усіх топових супертяжів.
Він один з найкращих боксерів незалежно від вагової категорії усіх часів. Але у надважкій вазі його резюме, хоча і є чудовим на вершині, є дещо бідним. Він не переміг, знаєте, 10 найкращих боксерів у надважкій вазі, чи не так? Коли ви дивитеся на таких хлопців, як Мохаммед Алі, то це не тільки тому, що він переміг Фрейзера, Формана, Лістона і Нортона,
– заявив Келлерман.
"Він переміг Джеррі Кворрі, Оскара Бонавену, Рона Лайла, Ерні Шейверса, Генрі Купера і Дага Джонса. Він переміг так багато топових бійців. Евандер Холіфілд, те саме. Не тільки те, що він переміг Тайсона або бився з Ленноксом Льюїсом, або переміг Ріддіка Боу того разу. Він бився з Мерсером, мільйоном різних бійців, мільйоном різних Майклів Доуксів і таких інших", – підсумував представник ЗМІ.
Останні новини про Олександра Усика?
- Усик вже розпочав підготовку до свого наступного бою. Повернення Олександра у ринг заплановане у першій половині 2026 року.
- Українець повинен зустрітись із переможцем протистояння Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі. Зустріч останніх відбудеться 25 жовтня у Лондоні. Таку інформацію в інтерв'ю The Ring підтвердив Сергій Лапін, директор команди Усика.
- Також Усик заспокоїв фанів щодо свого закінчення кар'єри. Український боксер заявив, що буде боксувати до 41-го року.
- Вордлі вже зробив декілька заяв про свою перемогу у можливому бою проти Усика. Британець впевнений, що завдасть Олександру першої поразки у його кар'єрі. Нагадаємо, що Усик провів на профі-рингу 24 переможні бої (15 – нокаутом) та жодної поразки.