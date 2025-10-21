Едді Хірн висловився щодо Олександра Усика. Зокрема, промоутер розповів, чи буде битися абсолютний чемпіон світу з Мозесом Ітаумою, про це повідомляє 24 канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

Читайте також Паркер відреагував на яскравий коментар, що Усик легко переможе його

Чи відбудеться бій Усик – Ітаума?

Едді Хірн вважає, що Олександру Усику не цікавий бій з Мозесом Ітаумою. Промоутер наголосив, що український боксер досягнув усього у боксі та, ймовірно, думає, про те, що британец має заслужити на поєдинок.

Він боксував з Ділліаном Вайтом, який, здається, був не в найкращому стані на той час. Піди та виграй у кількох хлопців. Я впевнений, що Усик буде битися з Ітаумою,

– сказав Хірн.

Раніше Віктор Постол в інтерв'ю виданню Vringe висловився про те, чи битиметься Олександр Усик з Мозесом Ітаумою. Боксер вважає, що українському боксеру будь-який бій по зубах.

"Мені здається, Ітаумі ще зарано. Можливо, зарано, але він і справді непоганий", – сказав Постол.

Що говорять у спільноті про Усика?