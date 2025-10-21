Эдди Хирн высказался относительно Александра Усика. В частности, промоутер рассказал, будет ли драться абсолютный чемпион мира с Мозесом Итаумой, об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.
Состоится ли бой Усик – Итаума?
Эдди Хирн считает, что Александру Усику не интересен бой с Мозесом Итаумой. Промоутер отметил, что украинский боксер достиг всего в боксе и, вероятно, думает, о том, что британец должен заслужить на поединок.
Он боксировал с Диллианом Уайтом, который, кажется, был не в лучшем состоянии в то время. Пойди и выиграй у нескольких ребят. Я уверен, что Усик будет драться с Итаумой,
– сказал Хирн.
Ранее Виктор Постол в интервью изданию Vringe высказался о том, будет ли драться Александр Усик с Мозесом Итаумой. Боксер считает, что украинскому боксеру любой бой по зубам.
"Мне кажется, Итауме еще рано. Возможно, рано, но он действительно неплохой", – сказал Постол.
Что говорят в сообществе об Усике?
Сергей Лапин поделился планами Александра Усика. Директор команды украинца заявил, что его подопечный будет драться с победителем боя Паркер – Уордли.
Эдди Хирн рассказал, какой бой Усика никому не нужен. Промоутер назвал двух боксеров из Великобритании.
Пол Малиньяджи дал важный совет Александру Усику. Американский тренер считает, что абсолютному чемпиону стоит покинуть бокс, ведь он достиг всего и должен идти на пике.