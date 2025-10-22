"Стали переоценивать": спортивный комментатор выдал унизительную оценку боксерскому наследию Усика

Спортивный журналист Макс Келлерман высказал свое мнение относительно боксерского наследия Александра Усика. Комментатор дал довольно неоднозначную оценку достижениям абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

По словам Макса Келлермана, Александра Усика стали переоценивать как чемпиона-супертяжеловеса в историческом плане. В то же время комментатор добавил, что украинского боксера недооценивают как бойца P4P (рейтинг независим от весовой категории), пишет 24 Канал со ссылкой на InsideRingShow.

Почему комментатор назвал Усика переоцененным?

По мнению спортивного журналиста, Усик имеет бедное резюме в хевивейте, поставив в пример Мохаммеда Али, кумира Александра. По словам Келлермана, Али дрался и побеждал всех топовых супертяжей.

Он один из лучших боксеров независимо от весовой категории всех времен. Но в супертяжелом весе его резюме, хотя и является замечательным на вершине, является несколько бедным. Он не победил, знаете, 10 лучших боксеров в супертяжелом весе, не так ли? Когда вы смотрите на таких парней, как Мохаммед Али, то это не только потому, что он победил Фрейзера, Формана, Листона и Нортона,

– заявил Келлерман.

"Он победил Джерри Кворри, Оскара Бонавену, Рона Лайла, Эрни Шейверса, Генри Купера и Дага Джонса. Он победил так много топовых бойцов. Эвандер Холифилд, то же самое. Не только то, что он победил Тайсона или дрался с Ленноксом Льюисом, или победил Риддика Боу в тот раз. Он дрался с Мерсером, миллионом разных бойцов, миллионом разных Майклов Доуксов и таких других", – подытожил представитель СМИ.

