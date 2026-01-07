Не встиг ще Тайсон Ф'юрі повернутись у ринг, як кинув виклик Мануелю Чарру. 41-річний німецький ветеран боксу не зволікав із відповіддю, звернувшись до "Циганського короля", передає 24 Канал із посиланням на інстаграм Чарра.

Цікаво "Він мав вигляд старого": у Британії оцінили повернення Ф'юрі на ринг

Чи погодився Чарр на бій проти Ф'юрі?

Німецький боксер заявив, що приймає виклик та вже вирушає у Велику Британію. Чарр зробив самовпевнену заяву про їх бій та закликав Тайсона підписати контракт про протистояння. Мануель до цього сториз додав світлину із левом.

Тайсон Ф’юрі, арабський король приїхав. Прийми виклик. Я їду до Великої Британії. Я готовий вдарити тебе по обличчю, чувак. Не говори забагато, підпиши папери. Ти обіцяв людям,

– написав Чарр.



Чарр прийняв виклик Ф'юрі / Скриншот із інстаграму Мануеля

Що відомо про повернення Тайсона Ф'юрі?

Британський супертяж оголосив про свій камбек у ринг через свою сторінку в інстаграмі. Тайсон заявив, що планує провести бій у 2026 році.

"2026-й – рік мого повернення. Я був відсутнім деякий час, але час повертатись. Мені 37 років і я все ще битимусь. Немає нічого кращого, аніж бити чоловікам по обличчю й отримувати за це гроші", – написав Ф'юрі.

Після чого кинув виклик Чарру.

До слова. за спиною Чарра 34 перемоги (20 – нокаутом) при 5-ти поразках (дані BoxRec). Востаннє Мануель виходив у ринг у грудні 2024-го, коли програв болгарину Кубрату Пулєву: 117 – 111 (двічі) та 116 – 112.

З ким ще хоче побитись Ф'юрі?