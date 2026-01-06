Не залишився і осторонь Спенсер Фірон, який поділився думками про повернення британського боксера. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing King Media.

Читайте також У команді Усика розкрили долю чемпіонських титулів: чи втратить українець пояси

Що сказав Фірон про повернення Ф'юрі?

Британський промоутер висловився про можливий бій Ф'юрі проти Вордлі. Він вважає, що "Циганський король" занадто старий для бою проти молодого британця.

Це буде легкий бій для організації, але навряд чи він станеться. Жодної неповаги до Ф'юрі, але я бачив його роботу по мішку – він мав вигляд старого діда. Давайте говорити правду: ми не зможемо скасувати його талант, він безмежний, але ж він дійсно старий,

– сказав Фірон.

Також спортивний функціонер назвав бій, який хоче бачити публіка за участі Ф'юрі. Це поєдинок проти Ентоні Джошуа, який нещодавно потрапив у моторошну ДТП у Нігерії.

"Зараз він у скорботі, але відкладати його довго не вийде. Це єдиний поєдинок, який варто організовувати", – сказав промоутер.

Раніше Амір Хан висловився про бій між Джошуа та Ф'юрі. Колишній чемпіон світу вважає, що "Циганський король" може створити проблеми для Ентоні.

Що сказав Хан про бій Джошуа – Ф'юрі?

Хан у коментарі Clubhouse Boxing заявив, що Джошуа доволі прямолінійний боксер і йому буде складно у бою проти Ф'юрі.

"У той час як Ф’юрі – це скоріше невловимий боєць. Я думаю, що такий стиль створить Джошуа величезні проблеми. І я завжди казав одне про Ф’юрі: він воїн. Він завжди приходить, б’ється і показує хороший виступ", – сказав Хан.

Що відомо про кар'єру Ф'юрі?