Сергій Лапін, директор команди Олександра Усика, розповів про долю чемпіонських поясів українського боксера. Представник Усика зізнався, чи може Олександр втратити свої титули через бій проти Деонтея Вайлдера, передає 24 Канал із посиланням на World Boxing News.

До теми "З Усиком це не спрацює": у ЗМІ розповіли, що Вайлдер робитиме у бою з українцем

Чи втратить Усик чемпіонські пояси?

Лапін прокоментував слова Маурісіо Сулеймана, який дав "добро" на двобій проти Вайлдера. Завдяки такому рішенню президента WBC українцю не доведеться відмовлятись від жодного іншого свого поясу чемпіона світу.

Так, це саме ті рішення, яких ми очікували. Вони зберігають спортивний принцип і дозволяють рухатися вперед без непотрібних поступок,

– відповів директор Усика.

Цікаво, що раніше промоутер Френк Воррен у коментарі The Stomping Ground розповідав протилежне. За його словами, Олександру потрібно проводити захисти титулів, інакше Усику доведеться відмовитись від поясів.

"Якщо він цього не зробить, то буде змушений відмовитися від титулів", – говорив Воррен.

Усик буде захищати титул у бою проти Вайлдера?

На початку грудня 2025-го з'явилась інформація про те, що Усик попросив добровільного захисту титулу WBC у поєдинку проти зіркового американця. Це підтвердив президент WBC Сулейман у коментарі Sky Sports.

"Якщо Усик дійсно хоче битися з Вайлдером, то він доступний для цього бою. Деонтей знаходиться в топ-10 рейтингу WBC та може стати суперником Усика у разі згоди обох сторін", – заявив очільник організації.

Що відомо про ймовірний бій Усик – Вайлдер?

Ймовірно, бій може відбутись у першій половині 2026 року. Егіс Клімас, менеджер Усика, у коментарі The National розповів, що розглядаються одразу декілька варіантів для двобою. Усик може побитись проти Вайлдера у кінці квітня або початку травня 2026-го. А от серед ймовірних місць проведень розглядають Лас-Вегас або Лос-Анджелес.

Раніше у ЗМІ говорили про лютий – березень 2026 року у Саудівській Аравії або Великій Британії.

Український чемпіон доволі стримано спрогнозував, чи зможе нокаутувати Вайлдера. Натомість Деонтей сміливо каже про свою майбутню звитягу над Усиком саме нокаутом.

Була інформація, що WBC далі хоче санкціонувати бій між переможцем дуелі Усик – Вайлдер та тріумфатором протистояння Агіт Кабаєл – Даміан Книба. Зустріч останніх боксерів запланована на 10 січня 2026 року. Відзначимо, що Кабаєл у цьому поєлинку захищатиме титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC.

Нагадаємо, що у 2025 році Усик свідомо відмовився від титулу за версією WBO, втративши при цьому звання абсолютного чемпіона світу. Олександр зробив із Фабіо Вордлі нового чемпіона світу у хевівейті та автоматично втік від двобою проти цього непереможного британця.

Цікаво, що український боксер Олександр Гриців припустив, яка ймовірність проведення бою Усика проти Вордлі. Українець запевнив, що така битва може відбутись, якщо Фабіо втримає чемпіонський пояс. Адже, на його думку, Усик хоче втретє стати абсолютом у королівській вазі.