Ця поразка стала для Мартіна Баколе лише другою на профі-рингу при 21 перемозі (16 – нокаутом) у 23 боях. Вже 3 травня конголезький боксер швидко повернеться у ринг.

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Баколе зазіхнув на титульний бій

Баколе проведе бій із нігерійцем Ефе Аджагба. Ще напередодні цього двобою Мартін розповів про амбітні плани на майбутнє, у яких є ціль провести титульний поєдинок.

Однак спершу Баколе потрібно здолати 30-річного Аджагба, у кар'єрі якого 20 перемог (14 – нокаутом) та поки що єдина поразка у 21-му проведеному бою у професіоналах. Марітн назвав дедлайн своєї титульної зустрічі, пише 24 Канал із посиланням на Boxing News 24/7.

Я завжди йду на ризик. Я ризикнув у бою з Паркером, а тепер ризикую в поєдинку проти Аджагби. Для мене в цьому є суть боксу, я піду на це. Звичайно, я отримаю бій за титул чемпіона світу. Після поєдинку з Аджагбою я повернуся до черги. Можливо, я стану першим номером рейтингу WBA. Мені пообіцяли титульний бій. Як тільки я поб'ю Аджагбу, я знову опинюся в черзі. Я думаю, що наступного року поб'юся за звання чемпіона світу,

– заявив Баколе.

Відзначимо, що востаннє Мартін Баколе перемагав у професіоналах 3 серпня 2024 року, коли нокаутував американця Джареда Андерсона.