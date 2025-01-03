"Він боїться мене": відомий супертяж сенсаційно заявив, що Усик уникає бою проти нього

Мартін Баколе видав несподівану заяву у бік Олександра Усика. Конголезький боксер пригадав спаринг проти непереможного українця.

31-річний боксер розповів, чому його бій проти Олександра Усика ніколи не відбудеться. Мартін Баколе запевнив, що всяк причина у непереможному українському боксері, який просто боїться виходити проти нього у ринг, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Чому Усик не б'ється із Баколе

Баколе пригадав спаринг проти Усика у Дубаї, у якому конголезький боксер зупинив Олександра. На його думку, після цього моменту українець всіляко уникає поєдинку проти нього.

Усик? Я не думаю, що він погодиться на бій зі мною, тому що я зупинив його в Дубаї в спарингу, він мене боїться після цього. Усик знає, наскільки я хороший… Я кажу правду,

– сказав Баколе.

Довідка. Востаннє Баколе виходив у ринг 3 серпня 2024-го року, коли зустрічався із Джаредом Андерсоном. Бій закінчився у 5-му раунді нокаутом від Мартіна. До цього по ходу поєдинку конголезький боксер тричі відправляв свого суперника у нокдаун, а вже у 5-му раунді рефері зупинив безжальне побиття.

Раніше тренер Баколе засумнівався у справедливості рішення суддів щодо переможця реваншу Усик – Ф'юрі. Також Біллі Нельсон впевнений, чому його підопічний може завдати Олександру першої поразки у кар'єрі українця.

До слова, єдина поразка у кар'єрі Баколе датована 13 жовтня 2018-го року. Тоді Мартін програв Майклу Гантеру. Загалом за спиною Баколе 22 бої, у яких здобув 21 перемогу (16 – нокаутом).