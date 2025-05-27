Дюбуа цього не вміє, – пузань Баколе заговорив про перемогу над Усиком

Конголезький боксер Мартін Баколе висловився про Олександра Усика та його досягнення у боксі. Супертяж із ДР Конго зробив сміливу заяву про перемогу над українцем.

31-річний боксер впевнений, що окрім нього, ніхто із сучасних бійців не зможе завдати дебютної поразки у професійній кар'єрі Олександра Усика. Мартін Баколе відзначив, що український чемпіон світу є боксером до мозку кісток, інформує 24 Канал із посиланням на SecondsOut.

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Чергова самовпевнена заява Баколе

Конголезький супертяж пригадав свій досвід виступів проти брата-лівші. Тому Мартін знає, як зупиняти боксера-лівшу та перекривати йому ринг. Баколе додав, що має ті навички, які відсутні у найближчого суперника Усика – Даніеля Дюбуа.

Усика, окрім мене, ніхто не переможе. Думаю, Деонтей Вайлдер – уже все, завершився. Усик – це боксер до мозку кісток: боксерське мислення, боксерський рух. Не думаю, що хтось зараз зможе його зупинити, окрім Мартіна Баколе,

– заявив Баколе.

Також Мартін зізнався, що очікував перемогу Усика над Тайсоном Ф'юрі. Але сильно здивувався, коли Олексндр здолав "Циганського короля" аж двічі. Баколе відзначив Ентоні Джошуа.

"Я очікував, що Усика поб’є "Циганський король", але був шокований, коли Олександр переміг його двічі. Джошуа – хороший, міцний хлопець, але він не вміє перекривати ринг. Дюбуа ніколи не зміниться, він залишиться при своєму стилі, але Усик кращий за нього", – сказав боксер із ДР Конго.

Відзначимо, що Баколе та його тренер ще раніше запевняли, що змогли б завдати поразки Усику. Натомість у лютому 2025-го Мартін був нокаутований у другому раунді бою проти Джозефа Паркера. Конголезець замінив в останній момент хворого Дюбуа та прибув в Ер-Ріяді взагалі без підготовки.

Після чого Баколе у травні цього року розписав нічию із нігерійцем Ефе Аджагба. Це була перша мирова у кар'єрі 31-річного супертяжа у 24-х проведених боях. Також у його активі 21 перемога (16 – нокаутом) при 2-х поразках.